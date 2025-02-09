Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны страны.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск „Юг“ освобожден населенный пункт Орехово-Василевка», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 180боевиков, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, был ничтожен склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.