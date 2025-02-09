Работа ведется: что известно о судьбе ребенка, оставленного россиянкой в аэропорту Антальи

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина родила девочку в октябре 2024 года в чужой стране в туалете и пыталась скрыться.

Генеральное консульство России в Анталье занимается вопросом по возвращению в РФ младенца. Речь идет о девочке, которую родила россиянка Екатерина и оставила в туалете турецкого аэропорта. Об этом заявил генконсул России в Анталье Сергей Ветрик в беседе с РИА Новости.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — сказал он.

Сейчас младенец находится в Турции. Ситуацию контролируют российские дипломаты. Сотрудники генконсульства в Анталье навещают девочку. Также ей и ее задержанной матери Екатерине передавали «необходимые вещи».

Младенца нашли в туалете в Турции

В середине октября 2024 года у 18-летней девушки Екатерины в аэропорту Анталии резко заболел живот. Она отошла в туалет, где родила девочку. Молодая горе-мать так спешила на самолет, что не нашла лучшего решения, чем бросить в унитаз младенца в кабинке для инвалидов и уйти.

Новорожденную в унитазе нашел уборщик. Ребенок пролежал там примерно 12 минут, а после младенца госпитализировали в детское медучреждение Антальи. Родившая россиянка и ее мать пытались скрыться, однако их задержала полиция.

Во время заседания в суде девушка заявила, что ничего не знала о своей беременности. Позже мать Екатерины призналась: это она посоветовала дочери бросить кроху. По словам женщины, они не хотели заниматься документами, необходимыми для транспортировки ребенка в Россию.

После задержания женщин отправили в больницу, где Екатерине оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их арестовали. Сейчас обе находятся в турецкой тюрьме, их обвиняют в покушении на убийство. Подробнее об этой истории читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушка с деменцией выбросила 11-месячного ребенка в овраг в Подмосковье. Автомобилист из Подмосковья спас от страшной гибели младенца.