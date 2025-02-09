NYP: Трамп обсудил по телефону с Путиным конфликт на Украине

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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У американского лидера есть конкретный план по урегулированию украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил о прошедшем телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Главы стран обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами на борту Air Force One, его слова приводит издание New York Post.

«Путину действительно небезразличны смерти на поле боя. Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — сказал он.

При этом Трамп не стал указывать, сколько раз разговаривал с Путиным. Американский лидер отметил: у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Он надеется, что урегулирование ситуации на Украине удастся осуществить как можно скорее.

Также Трамп заявил, что хочет заключить сделку с президентом* Украины Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу на 500 миллионов долларов в обмен на гарантии безопасности.

Кроме того, Трамп в беседе с Путиным назвал бывшего американского лидера Джо Байдена полным позором США.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом. Суть такая: с Украины — минералы и металлы, с Вашингтона — деньги и оружие.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.