«Я человек символичный»: Бузова объяснила решение неожиданно сделать каре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Во время отпуска певица, по собственному признанию, переосмыслила многие вещи.

Певица Ольга Бузова решила сделать каре в честь символичной даты начала своей музыкальной карьеры. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

В январе исполнительница пропала из социальных сетей, объяснив это тем, что хочет побывать в отпуске и посвятить это время исключительно самой себе. Спустя время она вернулась отдохнувшей и счастливой. Поклонники были в шоке, когда Бузова показала кардинальную смену имиджа — она сделала каре.

«Я создаю тренды» — улыбнулась Ольга.

Артистка впервые за много лет упорного труда решила впервые полноценно отдохнуть. Буквально заставила себя быть наедине с собой, отключив социальные сети. Только была на связи со своей командой и родными, чтобы они не волновались. Во время такого отдыха Бузова переосмыслила многие вещи.

«Читала книги и задавала себе вопрос. Я знаю, чего хочет Ольга Бузова, я люблю свою профессию всю свою жизнь, последние восемь лет я отдаю людям. Но я перестала спрашивать: «Чего хочет Оля? Что нравится Оле?» — сказала певица.

Она задумалась, что больше всего волнует ту маленькую девочку, которая находится в глубине каждой женщины. Поэтому Бузова решила впервые позаботиться о самой себе.

«Несмотря на то, что я сумасшедший трудоголик, и давно выбор свой сделала. В том числе в профессии и во всех других позициях. Я поняла, что нужно всегда выбирать себя. И делать по-настоящему всегда только то, что ты хочешь. Я захотела сделать каре», — отметила артистка.

Однако, когда она пришла к осознанию, то начала обдумывать, насколько это правильное решение. Нужно ли ей менять имидж, а пойдет ли ей короткая прическа.

«Как только вы начинаете думать — все, вы уже не выбираете себя, вы уже анализируете», — подчеркнула Оля.

Она объяснила, что когда человек начинает задумываться, то он автоматически пытается предугадать, как на это отреагируют другие люди, о чем они подумают.

«Я захотела сделать каре, потому что восемь лет прошло. А я человек символичный и для меня важны цифры, знаки. Восемь лет назад началась моя музыкальная карьера», — призналась Бузова.

Восемь лет назад певица появилась на сцене, представив публике свое творчество. Она вспоминала, как тогда дрожали колени от волнения, а в один момент вообще потеряла сознание от стресса.

«Я захотела такую сделать историю кольцевания», — рассказала Бузова.

Исполнительница посчитала, что вернуться на сцену после своего отсутствия будет очень символичным. И ей очень понравилось делать, то, что хочется, не думая о другом.

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