«Раз в неделю обязательно»: Серябкина о том, как сохранить страсть в отношениях

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица находится в браке с 2020 года.

Страсть продолжает оставаться в отношениях, если между партнерами есть взаимопонимание. Об этом рассказала певица Ольга Серябкина корреспонденту 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

В 2020 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебия, в 2021-м у них на свет появился сын Лука. Исполнительница не раз говорила, что после рождения ребенка ее связь с мужем стала только крепче. Однако она раскрыла и другой секрет. Как продолжать сохранять страсть с каждым годом. Оказывается, партнеры должны изначально правильно настроить эмоционально-базовые вещи.

«Поддерживать страсть — это следствие правильно настроенных базовых вещей, таких как понимать друг друга, быть всегда друг для друга приоритетом», — объяснила исполнительница.

Если это присутствует, то тогда все остальные аспекты, в том числе и страсть, сами существуют. Кроме того, Серябкина старается сохранять баланс между работой и семьей. К примеру, несмотря на плотный график, когда приходится даже работать в свой собственный день рождения, она с мужем каждую неделю планирует романтический вечер.

«Раз в неделю обязательно», — ответила Серябкина.

Если не всегда получается осуществить, тогда супруги наверстывают упущенное. И при этом каждый ругает себя за то, что не получилось все спланировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан рассказал о своей любви к экстремальным видам спорта.