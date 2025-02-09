В Германии число сирийских нелегалов превысило количество украинских

Фото: www.globallookpress.com/Can Ozer

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В последнее время в страну пытались попасть граждане и других государств.

Нелегальные въезды в Германию из Сирии составили 20,6%. При этом почти каждый пятый желающий попасть в страну без действующего разрешения был гражданином Украины. Об этом передает газета RND со ссылкой на отчет федерального правительства Германии.

Как указывается, в последнее время в ФРГ нелегально пытались попасть граждане Сирии, Украины, Афганистана и Турции. Уточняется, что с украинцев не требуют заявление о предоставлении убежища, чтобы получить защиту в Германии или другой стране-участнице Европейского союза (ЕС). При этом изменение места жительства по иным причинам без визы для долгосрочного пребывания невозможно.

«Граждане Украины, которые много лет проживают за границей, не подвергаются риску боевых действий, поэтому нет необходимости в их защите», — сообщили в правительстве ФРГ.

Как выяснилось, количество незаконных въездов сократилось с 127 549 в 2023 году до 83 572 в 2024-м. Вместе с тем снизилось число граждан без разрешения на въезд желающих подать ходатайство о предоставлении убежища в полицию страны. В частности, показатель упал с 44,7% до 23%.

В конце января жители Германии разгромили офис Христианско-демократического союза (ХДС). Эта партия предложила ужесточение миграционной политики партии. Немцы недовольны сотрудничеством ХДС с ультраправыми, которое случилось впервые за всю историю.

На момент вторжения в штаб-квартире были двое сотрудников, остальные успели эвакуироваться. Протестующие сломали дверь, а также обклеивали здание листовками, пока их не прогнала полиция. В тот день по всей Германии прошли многотысячные митинги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп рассказал о миграционной политике.