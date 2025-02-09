Фото: Javier Rojas/ТАСС

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Рэпер якобы хотел проверить, правда ли в социальной сети Х есть свобода слова.

Рэпер Канье Уэст заявил, что все его неадекватные посты — это якобы проверка свободы слова в социальной сети Х (прежнее название Twitter), принадлежащей Илону Маску. Об этом исполнитель рассказал в своем блоге.

«Я выиграл. Я писал в Twitter практически все, что хотел, в течение примерно 12 часов, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды. Спасибо всем за участие в этом социальном эксперименте. И отдельное спасибо Илону. На самом деле я люблю всех (особенно полных женщин)», — написал Канье.

Подобное объяснение не убедило пользователей Сети. Еще больше сомнений появилось после того, как рэпер удалил этот пост и выложил новый.

«Мне не нравится, что я сказал „социальный эксперимент“. Я писал все, что чувствовал, и я не буду ничего исправлять. Пошли вы все. Прошу прощения, я имел в виду пошли-и-и вы все. Сведите свои мнения к минимуму, как суммы на вашем банковском счете», — негодовал исполнитель.

К слову, в предыдущих постах Канье заявил, что полностью контролирует внешний вид своей жены Бьянки Цензори и именно по его инициативе она разделась на премии «Грэмми». Кроме того, он был щедр на расистские и антисемитские высказывания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канье Уэст матом послал Гошу Рубчинского в российской соцсети.