В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

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Приостановлен вылет самолетов и прием билетов.

Временно приостановили вылет самолетом и прием билетом в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 4:40 мск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — написал он.

Ограничения действуют с 04:40 по московскому времени. В последний раз они были введены 22 октября 2024 года. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Необходимость усилить меры безопасности появилась в связи с угрозой атаки БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что временные ограничения введены в аэропорту Мурманска. Необходимо было принять меры для того, чтобы минимизировать возможные риски. Подобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Представители Росавиации объяснили, что в условиях непостоянной авиационной среды не может быть иначе. Безопасность пассажиров — приоритет для властей.