У северных берегов Гондураса в США произошло землетрясение магнитудой 7,5

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Это самое сильное стихийное бедствие в регионе за последние четыре года.

К северу от Гондураса в Карибском море случилось мощное землетрясение магнитудой 7,5. Эта информация появилась на сайте сейсмопрограммы GFZ.

Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине десять километров. Первоначально магнитуду стихийного бедствия оценивали в 6,89. Неизвестно, были ли движения на суше. О повреждениях не сообщалось.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отмечает, что это самое крупное землетрясение в регионе с 2021 года. С ним могут сравниться лишь подземные толчки на Гаити магнитудой 7,2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Греции готовятся к мощному землетрясению и цунами. На островах начали вводить превентивные меры. Образовательные учреждения закрыты, гражданам порекомендовали избегать скопления людей в зданиях. Причина для таких мер — более двух сотен подземных толчков, зафиксированных на острове Санторини.

Он находится на вулканическом острове с повышенной сейсмической активностью. Власти опровергли угрозу извержения, однако все же начали подготовку к стихийному бедствию.