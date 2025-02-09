Севшее на мель у Сахалина грузовое судно перевозило около 1000 тонн угля

На мель в Сахалинской области село судно с топливом и 1000 тоннами угля

Фото: Telegram/Лимаренко Brief/limarenko_official

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Пострадавших среди членов экипажа нет.

Ситуацию с потерпевшим аварию кораблем прокомментировал источник 5-tv.ru. Он передает, что из иностранного судна, которое село на мель неподалеку от Сахалина в Невельском районе, не поступало сигнала бедствия. Также стало известно, что попавший в чрезвычайное происшествие корабль — это китайский грузоперевозчик AN YANG 2.

На борту судна было 20 членов экипажа. Сообщается, что для жизни людей угрозы нет. На корабле есть необходимый запас воды и продовольствия.

«Никакого сигнала бедствия не было. Корабль перевозит уголь, примерно тысячу тонн. Также там есть 50 тонн топлива, примерно 700 тонн мазута и чуть меньше 3 тонн моторного масла», — сообщает инсайдер.

Груз, перевозимый судном, в настоящее время опасности не представляет.

Также собеседник добавил, что на место остановки корабля собираются отправить два судна для эвакуации людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что грузовое судно село на мель в Сахалинской области. Губернатор субъекта РФ Валерий Лимаренко ввел режим повышенной готовности в связи со сложившейся ситуацией.