«Необузданная юношеская энергия»: Дима Билан объяснил популярность Юры Борисова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец уверен, что его трек «Молния» обладает такой же.

Певец Дима Билан считает, что его песня «Молния», под которую танцевал Юра Борисов на съемочной площадке «Аноры», успешна потому, что она наполнена энергией. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

«Энергия, это абсолютно. А вы не поняли еще, что самое мощное — это энергия? Чем больше ее заключено в том или ином музыкальном организме, тем больше эта музыка цепляет», — объяснил исполнитель.

По мнению певца, успех Юры Борисова, номинированного на «Оскар», можно объяснить особой энергией.

«Мне кажется, у Юры Борисова такая необузданная юношеская энергия… Она всех вдохновляет. Потому он так сильно, мощно и массово разошелся по всем Telegram-каналам. В нем есть неподдельная искренность. И это цепляет», — сказал Билан.

К слову, сам фильм исполнителю не понравился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выросли доходы актера после номинации на «Оскар».