Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Saulo Angelo; 5-tv.ru

Благими намерениями компания уже много лет прикрывает толь одну цель. Какую?

Президента* Украины Владимира Зеленского и его команду действительно прижало. Накануне он объявил, что все-таки начнет набор в армию молодых парней в возрасте с 18 лет до 25. С оговорками, что это «на добровольной основе» и за большие, чем по мобилизации, зарплаты.

Но шаг в пропасть сделан, ведь это раскол. Почему тех, кому 26 лет, ловят чуть ли не с собаками, а 25-летний получит контракт с особыми условиями. Все объясняется сокращением кормовой базы. Белый дом объявил о приостановке деятельности USAID — Агентства помощи международному развитию.

Ежегодно он раздавал грантов на 40-50 миллиардов долларов. Это бюджет немаленькой страны, такой как Вьетнам, например. Или три бюджета Литвы или 20 Армении. На Украине особенно засуетились, потому что страна получала львиную долю этого пирога.

Ну и нашим либералам перепадало. Официально из России USAID выставили еще десять лет назад за чрезмерное вмешательство, как раз по следам беспорядков в Москве. Но неофициально они продолжали снабжать оппозицию грантами. И сейчас многие релоканты задумались: а на что жить и на что ругать Россию? Безусловно, кого-то подберут другие русофобы. Иноагенты Михаил Ходорковский** и Борис Зимин** уже объявили о программе помощи.

Но это же наши беглые олигархи выделяют лишь 600 тысяч долларов, и лишь с финансированием на три месяца. Они, конечно, много в свое время наворовали, но такую махину не потянут. Конечно, злорадствовать нехорошо, но в случае с USAID — не грех.

Уж сколько гадостей они сделали и Советскому Союзу, и молодой России. И все это под лозунгами истинной демократии. И вдруг раз, и всех сотрудников, кроме бухгалтерии, охранников и уборщиц, отправили в отпуск.

И такое началось! Буквально вскрыли гнойник. Все эти люди со светлыми лицами, все эти независимые СМИ и неправительственные организации, как заголосили… Оказалось, что и зависимые, и вполне правительственные, просто от другого правительства.

Никто из экспертов не верит, что США откажутся от сети влияния USAID, которую плели более полувека. Скорее всего, сменят вывеску и будут тратить деньги на то, что нынешняя администрация посчитает выгодным для Америки. И вряд ли это будет то, что выгодно нам. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова изучила послужной список агентства.

Попытки свергнуть правительство в Венесуэле, на Кубе, госпереворот на Украине, «революция роз» в Грузии — таким вот международным развитием занималось американское агентство USAID. Не то чтобы открытие для здравомыслящих, но шок для самих американцев.

Трансгендерные*** оперы в Колумбии, поддержка сельского хозяйства в Афганистане, преимущественно опийного мака, и изучение в Ухане того самого вируса летучих мышей. Новая администрация не стесняется признаваться в грехах прежней. На сотни миллиардов долларов.

«Они действуют скорее как разведывательное агентство. В большинстве стран USAID под предлогом гуманитарной помощи пыталось влиять на общественное мнение, подрывать доверие к власти», — сказал бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Бывшая глава USAID теперь оправдывается: «А как же африканские дети? Агентство же накормило их арахисовой пастой!»

«Если ребенок в Судане умирает от недоедания, чудо-паста, арахисовая паста, которую предоставляет USAID, возвращает его с порога смерти», — сообщила экс-глава USAID Саманта Пауэр.

Гуманитарный спрут раскинул свои щупальца на 158 стран.

В Россию USAID примчались через год после развала Советского Союза, в 1992 году. Обосновались в посольстве США и развернули бурную деятельность. И уже через год буквально через дорогу от офиса иностранных благодетелей Белый дом обстреливали из танков. После вооруженного восстания USAID гордо заявили, что конституцию 1993 года помогли написать они.

Гранты USAID получали иноагенты-организации «Голос»** и «Мемориал»**, запрещенные в России ФБК****, финансовая «гуманитарная помощь» доставалась так называемым независимым СМИ.

В 2012 году работа USAID признали нежелательной, и агентство официально ушло из России. Деньги перекинули в соседние страны. С еще большим энтузиазмом принялись развивать демократию у них. К примеру, на Армению в 2023 году USAID потратили 120 миллионов долларов, 88 миллионов отправили в Таджикистан, но главный грантоед все эти годы, конечно, Украина. Только в 2023 году USAID вложило в нее 16,5 миллиарда долларов.

USAID организовало «Революцию роз» в Грузии, после которой расцвел режим Саакашвили. По отработанной схеме действовали и в 2024-м, подогревая грузинские протесты.

Вы должны пошагово распределить между собой, что и как вы будете делать. Живая сила, митинг. В данном случае вы в нападении, и они вынуждены отвечать на ваши действия.

Этот тренинг для грузинских организаторов митингов проводили официальные кураторы от USAID. Накануне массовых беспорядков из-за победы неугодной Западу партии агентство отправило в Грузию 111 миллионов долларов.

«Соединенные Штаты, их новая администрация, открыто признают, что осуществляли финансирование протестных движений в различных странах, включая Грузию, и что их целями было создать хаос, спровоцировать революцию. И что как раз для этого использовались финансируемые из-за рубежа НКО. Они сыграли в этом решающую роль, и мы действительно считаем наилучшим решением в данной ситуации закон об иноагентах, который, кстати, прямо скопирован с американского», — выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«USAID, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять миллиардов долларов в финансирование Евромайдана. Эти беспорядки привели к госперевороту против демократически избранного правительства Украины. Вы знаете, ЦРУ свергло, я думаю, 83 правительства», — прокомментировал кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший.

У USAID не было ни одного сугубо гуманитарного проекта. Благими намерениями прикрывали все ту же цель.

«Мне пришлось столкнуться с таким, например, проектом водоснабжения города Львова. Там миллионы долларов перечислялись. Но когда мы стали проверять, то никакого ни проекта не нашли, никакой группы не нашли. Нашли человека, который получал деньги и затем перечислял их различным своим подельникам. Это были политики, которые выступали против тогда нашего правительства», — поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Украина — одна из самых удачных площадок для отмывания и распила американских денег. За последние три года в Незалежную USAID отправило порядка 3,2 миллиарда долларов. Под полным финансовым контролем держало практически все украинские СМИ.

Прикормленными оказались и флагманы американской журналистики. Политико за гранты называло историю с ноутбуком Хантера Байдена «российской дезинформацией», New York Times и Associated Press перед выборами критиковали Трампа.

» 90% украинские СМИ финансировались через USAID. Не оппозиционные, конечно, потому что их уже закрыли на Украине. USAID финансировали BBC. Зачем? Разве у Великобритании нет собственного бюджета?» — рассказал директор Евразийского центра Расмуссен.

Панику приостановка работы USAID вызвала не только у грантополучателей, но и у тех, кто заведовал этой международной кормушкой. Демократы вывели народ митинговать. Республиканцы хотят оставить право распоряжаться многомиллиардными бюджетами за собой, ведь их никто не отменял.

«У USAID есть много задач, которые будут продолжаться, которые будут частью американской внешней политики», — сказал госсекретарь США Марк Рубио.

За 90 дней, возможно, поменяют распределителей средств и сменят вывеску. USAID и раньше успешно проворачивал серые схемы.

Из России ушли 13 лет назад, а на сайте американских грантов и сейчас предлагают деньги. И все с теми же целями — на продвижение в новых медиа и на поддержку неправительственных организаций, почему-то исключительно на Северном Кавказе.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — признаны иноагентами в РФ

*** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

**** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда