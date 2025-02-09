«Много что хочу попробовать»: Билан о своей любви к экстремальным видам спорта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец прыгал с парашютом, занимался флайбордингом и осуществлял сплав по горной реке.

В отпуске певец Дима Билан катался на флайборде. Он еще не научился делать перевороты на нем, но уже усвоил, что флайбординг — непростой вид спорта. Об этом исполнитель рассказал 5-tv.ru на концерте Big Love Show.

«Это классно. Я уже могу делать кое-какие моменты. Перевороты пока делать не могу, но это такая штука, что ноги болят до колена, голень. Неделю я ходил и спотыкался. В общем, хороший вид спорта и еще плюс один навык я себе заимел. Я еще много что хочу попробовать», — поделился Билан.

Певец не в первый раз проявляет интерес к экстремальным видам спорта. Так, в Непале он отправился в сплав по горной реке Тришули. Маршрут протяженностью 25 километров Билан преодолел за два с половиной часа. Он вспоминал позднее в личном блоге, что одна из туристок выпала из лодки.

«На парашюте я, естественно, прыгал. Флайбордингом занимался. И впереди еще очень много интересного», — пообещал Билан.

Он отметил, что по весне будет практиковать флайборд в Москве. Несмотря на любовь к экстриму, Дима Билан имеет рациональный подход к своему хобби.

«Точно не решился бы на что-то бездумное, дурное. С большим неоправданным сверхриском» — задумался исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юра Борисов танцевал под трек Димы Билана во время съемок «Аноры».