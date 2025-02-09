Сектор Газа со скидкой: Трамп попытался выторговать регион у Израиля

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Американский президент хочет переговорить с Владимиром Путиным лично уже на предстоящей неделе.

Теперь у президента США есть пейджер, да не простой, а золотой. Подарок как будто с приветом из 1990-х Дональду Трампу преподнес премьер-министр Израиля. На экране написано: «Нажми двумя руками».

Точно такое же сообщение только не на английском, а на арабском, пришло сотням бойцов ливанской «Хезболлы», и пейджеры взорвались. Биньямин Нетаньяху не упускает случая похвастаться диверсией израильских спецслужб против своих врагов. Возможно, самой крупномасштабной диверсией в истории. То, что руки отрывало и детям, и женам ливанцев, остается за скобками.

Как бы то ни было первая встреча давних союзников обернулась сенсационным предложением Трампа по Ближнему Востоку отдать сектор Газа американцам. А они там отстроят ближневосточную Ривьеру. Образ яркий и узнаваемый. Сразу перед глазами кадры французской Ривьеры: Лазурный берег, Ницца, Канны, Монте-Карло, Монако. Эталон роскошной жизни вот уже лет 200. Не менее изысканна итальянская Ривьера — Портофино, Сан-Ремо. Мягкий климат, чарующая красота рыбацких городков и пейзажей.

И Газа — разруха, смерть, боль. Хотя тоже побережье Средиземного моря и климат не хуже. Только вот палестинцы. Тут план Трампа забуксовал, нынешних жителей будущей Ривьеры он, впрочем, предложил расселить по другим арабским государствам. А землю, но ведь явно не Палестине ее отдать он хочет, когда лучший друг — премьер Израиля.

Трамп во всей красе демонстрирует бизнес-подход к большой политике, проси по максимуму, дави, если не уступят, торгуйся.

Началось все с маленькой Колумбии, куда Вашингтон решил экстрадировать незаконных мигрантов. Как только Богота сказала осторожное «нет», против страны тут же были введены пошлины в 25% и Колумбия не только согласилась всех принять, но за первой партией нелегалов президент Колумбии прислал свой личный самолет.

С Канадой пришлось сделать двухходовку: сначала предложили стать 51-м штатом, а потом ввели те же четвертные пошлины. Уходящий в отставку Трюдо резко поумнел, пообещал решить приграничные проблемы и перестал критиковать добычу Америкой нефти на общем шельфе.

Мексика насмотрелась на эти ужасы и как только замаячили те же 25% пошлины против нее, пошла на уступки сама, сама и нелегалов примет, и за границей следить будет и вот уже десятитысячный отряд спецназа побежал громить наркокартели вдоль границы. Вашингтон поставил пошлины на паузу.

Кто на очереди — Дания? Дания, отдай Гренландию! Гренландцы, сравнив военные потенциалы задумались. А почему бы и нет! Но датские власти проявили гибкость, согласились оплатить базы США на острове и усилить на Балтике контроль за танкерами с российской нефтью.

По той же схеме Панамский канал не стал американским, как угрожали Штаты, но корабли под звездно-полосатым флагом теперь пропускает бесплатно. А китайских инвесторов, которые уже зашли на важнейший объект и по сути его контролировали, власти Панамы теперь проверяют и грозят разорвать контракты.

Дальше — больше: против китайских товаров США вводит пошлины в 10% и Пекин их тут же отзеркалил, против ЕС санкции обещаны и Брюссель тоже намерены пободаться. Тут, правда все сложно, пересев с российских углеводородов, на в основном американские. Противиться Вашингтону — это как рубить баррель, на котором еще держится ЕС. И тут возможна большая торговая война все против всех. Либо, все объединяться против самого бодливого. Да, пока в это сложно поверить, но это пока.

Собственно, это наглядно показывает, почему Вашингтон в свое время был так уверен, что Россия тоже испугается санкций. И до сих пор уверен, что этот способ еще может сработать.

Спецпосланник Келлог, который по плану должен уговорить Киев и Москву сесть за стол переговоров, заявил, что все те ограничения, которые уже введены против России на самом деле «на троечку» по десятибалльной шкале и Штаты могут добавить еще.

Заочный ответ американцам дал премьер-министр России, который представил президенту первый отчет Росстата по 2024 году. Результаты весьма внушительные.

Впервые в истории ВВП России достиг отметки в 200 триллионов рублей. Прибавив по итогам прошлого года свыше четырех процентов. Кстати, в позапрошлом году рост составил те же 4,1%, как уточнила статистика, первоначальная оценка была 3,6%. Всего же за пять лет ВВП страны удвоился и это с учетом пандемии, санкций и СВО.

Для сравнения — темпы роста у нас сейчас вдвое выше, чем у наших оппонентов на Западе. У кого-то вообще минус, как у Германии.

Основными драйверами стало промышленное производство (+4,6%), особенно премьер отметил транспортное машиностроение (+29,6%), автопром (+16,5%), производство электроники (+28,8%) и лекарств (+18%).

Он не добавил, но и так понятно, что отчасти это объясняется тем, что в 2023 году этим отраслям было тяжело, но цифры восстановления все равно впечатляющие. Даже ТЭК снизил добычу всего менее чем на процент, сумев переориентировать поставки на Восток — в Индию и Китай.

Есть безусловно сложности, инфляция и борьба с нею, высокими ставками, но есть решимость в 2025 году с ней справиться.

«Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах нашей страны создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе», — подчеркнул Владимир Путин.

Главное что стало понятно после этой встречи, и не такое переживали, президент рекомендовал премьеру использовать опыт преодоления коронавирусных ограничений. Вот когда действительно была тотальная блокада. И тот же Мишустин только-только возглавил правительство и ничего, справился.

Что касается Трампа, то и он как будто смягчил позицию, уже заявил, что хотел бы на следующей неделе переговорить с Путиным лично.