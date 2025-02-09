Ни денег, ни сладкой жизни: как СБУ вербуют женщин для исполнения терактов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Поддавшимся психологическому воздействию грозит до 30 лет тюрьмы.

Киевский режим все отчетливее делает ставку на террористические методы. Российские спецслужбы перехватили гуманитарную помощь для военнослужащих группировки «Север», где часть оборудования, конкретно очки для операторов дронов были заминированы. Заряды небольшие 10-15 граммов, но расположены так, что взрыв был бы в районе виска и это неминуемая гибель.

Впрочем, это не первая попытка нанести вред под видом гуманитарки. Так что наши были готовы. Но на берегах Днепра не спят, придумывают новые ходы.

3 февраля в Москве раздался взрыв в холле первого этажа жилого комплекса «Алые Паруса». Пострадало несколько человек, но быстро стало понятно, что целью теракта был глава федерации бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он скончался от полученных ранений.

Сработала противопехотная мина, которую привел в действие, по последним данным, смертник. Такого в практике украинских спецслужб еще не было. Бывало, что использовали людей вслепую, устраивая дистанционный подрыв. Но чтобы смертник. Такое впервые.

Видимо у Саркисяна была достаточно квалифицированная охрана, которая не позволяла подобраться другими способами.

Появилось и еще одно террористическое ноу-хау в арсенале Киева — вербовка женщин для закладки мин. Их вербуют разными методами в том числе, завязывая романтические отношения. Всего за минувший год выявлено 15 таких агентов в юбке, из них четверых задержали уже в этом году.

Почему взялись за слабый пол, рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Обычный рабочий вечер. Модная кофейня Ростова-на-Дону. Считаные секунды и девушка бариста на полу. Она вместе с одноклассницей готовилась взорвать одного из высокопоставленных офицеров Минобороны России. Только посмотрите сколько взрывчатки, смесей и электроники террористки хранили дома.

Покупали не только за деньги. Одноклассницу обработали по классической медовой схеме. В агента СБУ Станислава Кимлача женщина влюбилась без памяти. Отношения по переписке, обещания райской жизни в Европе и золотых гор.

Террористка из Мелитополя агента СБУ называет другом — настолько он втерся к ней в доверие. По его просьбам перевозила взрывчатку, оружие и боеприпасы для массовых убийств мирных жителей. Впереди девять лет тюрьмы.

Другой метод вербовки именно женщин — психологический террор. Диверсантку с прозвищем «Луфи», которая десять лет назад переехала из Воронежа в Харьков, СБУ шантажировали разлукой с сыном.

В конце прошлого года «Луфи» отправили на задание. В Воронеж. Но выполнить его — убийство высокопоставленного военного — она не успела. Наши уже пристально наблюдали за террористкой. Квартиру «Луфи» в Воронеже взяли штурмом за считанные секунды. В комнатах нашли килограммы взрывчатки

С семьей она теперь точно увидится не скоро, как и другая преступница с псевдонимом «Леси». Это эксклюзивные кадры «Известий». Диверсантка с двойным гражданством — России и Украины — рассказала нам, как ее вербовали и готовили к теракту киевские спецслужбы в Чехии.

Вербовка проходила прямо в кабинете украинского посла. Дали авансом тысячу долларов и пообещали лучшую жизнь в Европе.

Ее задание было убийство одного из руководителей добровольческого корпуса «Барс». Оперативники ФСБ задержали «Леси» возле ворот кладбища в Севастополе, когда она забрала взрывчатку из тайника. Заложить ее террористка должна была в штабе или под автомобиль жертвы.

Другом она называет человека, которого должна была убить. Цинично и без эмоций — состояние, в которое спецслужбы вводят своих агентов.

«Женщины, которые находятся в Крыму и на освобожденных территориях. Некоторые из них обижены на Россию. Они являются питательной средой для вербовки. Они сами постоянно находятся в чатах, в группах проукраинских. Там их вычисляют и дальше с ними работают», — сказал полковник запаса Игорь Витюк.

Проукраинские Telegram-каналы с тысячами подписчиков предлагают оплату за теракты и диверсии. Одной из соучастниц фашистских преступлений стала жительница Севастополя.

В ноябре 2024 года был убит начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерий Транковский.

По ее наводке исполнитель теракта ночью установил под днищем автомобиля самодельное взрывное устройство и привел его в действие, когда офицер ехал на службу. Таким же способом год назад киевские радикалы планировали взорвать кортеж главы Крыма Сергея Аксенова. Исполнителем выбрали Владимира Бондаря, а тот уговорил свою сожительницу Оксану Шевченко им обоим пообещали несколько тысяч долларов.

«Вербуют, и вербуют многочисленно. Это расходный материал. А особенно женщин. Никто не заботится об их будущем», — рассказал российский историк и публицист кандидат исторических наук Леонид Решетников

В ходу у СБУ есть и другие приемы вербовки. Как например в случае старшего прапорщика одной из войсковых частей Ленинградской области. Аферисты взломали аккаунт на Госуслугах и убедили оформить кредит на два миллиона рублей. А позже лжесотрудник ФСБ обвинил ее в финансировании ВСУ.

Сейчас девушка в наручниках. Ей, а также всем остальным этим женщинам грозит до 30 лет тюрьмы.

Раньше в России старались женщинам не назначать такие большие сроки. Но прецедент уже есть. Самый большой срок на данный момент отбывает Дарья Трепова. Она получила 27 лет колонии за убийство военкора Владлена Татарского год назад.

Она пыталась сбежать после преступления, ведь ей кураторы обещали безопасный отход, но разумеется бросили. Все завербованные террористы — одноразовый материал, еще никто не получил ни документов, ни денег, ни сладкой жизни за границей.