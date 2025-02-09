Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Но американцам нужны гарантии, которые нынешние киевские власти предоставить не могут.

Киевский режим еще надеется, что Вашингтон не бросит, если предложить что-то для новой сделки. И Трамп сам намекнул — редкоземельные элементы.

Идея не новая, американские сенаторы не зря мотались в Киев, проявляя интерес к украинской кладовой. И вот президент* Владимир Зеленский на этой неделе подтвердил — готов продать родину с потрохами. Он даже предоставил карту, острова сокровищ, не иначе. Но есть нюансы.

Для начала определимся о чем речь. Редкоземельные элементы — это вполне определенная группа металлов, которые очень похожи между собой по свойствам и в таблице Менделеева вынесены в отдельную строчку, а их названия напоминают скорее считалку или магическое заклинание: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим и так далее. Всего 17 штук.

Вопреки названию, они отнюдь не редкие, побольше чем, например, меди и свинца на планете, но их крайне тяжело получить в чистом виде, потому используют как приправу, они придают вкус, то есть уникальные свойства другим материалам. Например, стекла делают более прозрачными, магниты с ними сильнее притягивают, они делают телефон смартфоном. И добывать эти элементы из старой техники, может быть даже выгоднее, чем из украинской земли.

Дело в том, что никаких отдельных месторождений редкоземельных металлов там нет в принципе, это бонус при разработке залежей чего-то другого.

И таких мест на Украине раз-два и обчелся. Так что, скорее всего, говоря о потенциальных запасах страны, Трамп ссылается на вот карту, которую распространял Киев. И где до кучи указаны и другие важные для современной промышленности элементы, такие как литий, титан, стронций, но которые, формально не редкоземельные.

Сам Киев оценивает запасы в 15 триллионов долларов всего, учитывая нефть, газ, уголь, железную руду, все вместе. И, наверное, так и есть, но, как всегда, есть но. По разным оценкам, от 50 до 70 процентов всех этих запасов в зоне СВО, а значит, предлагая их кому-то, Зеленский, мягко говоря, обманывает спонсора.

То, что пока под контролем Киева, как например, месторождение лития действительно крупное, тоже уже чье-то. То есть тут тоже обман. Все эти богатства были разведаны еще при Советском Союзе, но за годы независимости Украина не стала ни литиевой, ни титановой столицей мира. Потому что эти запасы трудноизвлекаемые.

И тем же американцам было проще разрабатывать прииски у себя, в Латинской Америке или Африке. Так позариться сейчас на то, что им не нужно было 30 лет, они могут только по одной причине — если все это украинцы отдадут им за бесценок.

Но Вашингтон, где теперь у власти типичные коммерсанты, словам не верит нужен контракт. А под ним подпись. Чья? Зеленский нелегитимен. Ну, подпишет он, а потом его сменщик скажет: «А он права не имел!» Потому вполне логичное требование — сначала выборы, потом — подпись.

Зеленский выборы не проводит, ссылаясь на военное положение и постоянно его продлевает. Сейчас оно действует, что символично, до девятого мая.

Переизбраться ему светит только в одном случае, если его поддержат Штаты деньгами и пиаром. Ведь по всем опросам он давно уже не кандидат номер один. Уступает бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, официально он посол в Лондоне, но с явно большим политическим весом.

Вот смотрите, приехал на неделе в Киев тот самый глава британского МИДа Лэмми, на вокзале его встречает: посол Британии на Украине, что логично, и посол Украины в Британии. Это дипломатический абсурд. При этом Залужный так и не выучил за год английский, изъясняется жестами.

Смотрим дальше, переговоры на высшем уровне. За столом, понятно, Зеленский, глава украинского МИДа и посол Залужный. Это более чем прозрачный намек от партнеров, кто тут и зачем. Сам Залужный амбиций на президентское кресло не показывает, но ему пока и не надо, рейтинг Зеленского падает и так с каждым днем.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти