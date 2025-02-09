«С любимым рай и в шалаше»: Чеботина о критериях потенциального возлюбленного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Исполнительница заверила, что бедность — не повод расставаться с любимым.

Певица Люся Чеботина на концерте Big Love Show в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала о том, что ее может привлечь в потенциальном любимом человеке.

Звезда отметила, что дорогие подарки не входят в число ее основных запросов в отношениях. Однако сейчас ей никто их и не преподносит, кроме нее самой. Надежд найти человека, с которым она будет счастлива, Люся не оставляет.

«Я являюсь для себя тем самым принцем на белом коне. Но я надеюсь, что по истечению времени найдется тот самый, который захочет меня вот так радовать», — признается знаменитость.

Критерии у 27-летней исполнительницы к избраннику совсем не завышенные.

«Самое главное, что тебе может подарить молодой человек — это любовь», — сообщила звезда.

Взаимная любовь — это самый дорогой подарок, который, со слов исполнительницы, она получала. Чеботина считает, что не стоит требовать чего-то материального от человека, доход которого не позволяет это дать.

«Ценнее подарка и невозможно получить, потому что прекрасных курортов, как поется в „Солнце Монако“, может быть миллион, но если ты с неправильным человеком, то это все не доставляет никакого удовольствия и радости», — говорит звезда.

Певица также верит в фразу — «с любимым и рай в шалаше». Она отмечает, что если у избранника нет финансовых возможностей, чтобы обеспечить дорогостоящую поездку, но он по-другому радует любимую, то это «тоже прекрасно».

При этом Люся уверена, что необходимо поддерживать близкого человека, если у него проблемы с доходами, поскольку сама бывала в непростой жизненной ситуации.

«У меня тоже были периоды, когда у меня не было денег. <…> Любовь на то и дана, чтобы преодолевать эти трудности вместе», — ответила Чеботина.

Основным языком любви, присущим себе, исполнительница считает время, так как она не всем готова его уделять в силу постоянной занятости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Люся Чеботина рассказала о планах на личную жизнь. Она хотела бы выйти замуж и родить детей.