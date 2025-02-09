Фото, видео: Reuters/Aleksandra Szmigiel; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Британцы ведут переговоры с украинским диктатором, чтобы позлить Вашингтон.

Почетные наименования для воинских подразделений — это давняя традиция российской армии. Из уроков истории мы помним Семеновский и Преображенский полки, которые так назывались по месту дислокации. Позднее стали давать наименования по местам сражений, где проявили себя те или иные подразделения.

Самый яркий пример, конечно, 150-я Идрицкая мотострелковая дивизия, сформированная в годы Великой Отечественной. Ее первым успехом стало освобождение поселка Идрица в Псковской области, но потом она дошла до Берлина и водрузила Красное знамя над Рейхстагом, так что ее наименование знает без преувеличения весь мир. Хотя и мало кто знает почему она Идрицкая.

За время СВО еще ни одному подразделению почетных наименований не присваивали, так что Курская 155-я откроет новую страницу ратной летописи. Хотя бригада успела повоевать на разных участках фронта с самого начала СВО: и к Киеву подходила, и Угледар штурмовала, и Новомихайловку брала, за что уже была отмечена орденом Суворова, орденом Кутузова и статусом гвардейская. И вот теперь воюет на Курской земле, правда в отражении последней атаки ВСУ участия не принимала, поскольку отвечает за другой район.

Что касается этого самоубийственного наступления ВСУ, то в нем много странностей. Началось оно ровно в тот в день, когда в Киев прилетел министр иностранных дел Великобритании. В тот же день, когда Франция и Нидерланды отправили на Украину свои истребители «Миражи» и F-16. Кстати, где они?

Судя по всему, европейцы пытаются стать главными спонсорами режима Зеленского, пока американцы поставили снабжение на паузу. Во всяком случае, еще никто из новой американской администрации не приехал.

Вполне может быть, что Лондон и разыгрывает украинскую карту, чтобы насолить Вашингтону и лично Трампу. Тот внезапно начал поддерживать, не консерваторов и не лейбористов, а партию перемен Найджела Фараджа, которая стала самой популярной в королевстве.

После визита британской делегации Зеленский так раздухарился, что потребовал у спонсоров, опять же в разговоре с британским журналистом, ни много ни мало ядерного оружия.

Это очень похоже на шантаж Вашингтона, поскольку понятно, что Америка давать ядерное оружие просроченному президенту* Зеленскому не собирается. Тогда кто может дать ядерное оружие? Остаются либо Франция, либо все та же Британия.

А вот если у Киева будет такое оружие и он его применит, а Россия вынуждена будет ответить, вот тогда США увязнут в прямом военном конфликте с Россией, что в принципе устроит и Киев, и Лондон, который рассчитывает отсидеться у себя на острове.

Почему вновь появились эти безумные разговоры про «ядерку», в принципе, понятно. Среди спонсоров согласия нет, а ситуация на фронте с каждым днем для Киева ухудшается.

Поэтому режим пытается придумать какой-то финт ушами, чтобы остаться у кормушки еще хотя бы ненадолго.

За минувшую неделю российские войска освободили еще пять населенных пунктов, в том числе город Дзержинск. Ненадолго украинские власти его пытались переименовать в Торецк. Это крупный успех.

Бои за город шли без малого семь месяцев, потому что это был последний крупный узел обороны ВСУ непосредственно возле Донецка. Оттуда прямой наводкой годами обстреливали Горловку. Теперь не будут. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Первые кадры из освобожденного русского Дзержинска. В домах, превращенных в укрепленные точки, еще могут прятаться разрозненные бойцы ВСУ брошенные своими сослуживцами. Сейчас идет зачистка.

Освобождение города началось летом прошлого года. Здесь было больше 40 тысяч всушников, они основательно закрепились. Обустроили позиции практически в каждом подъезде, вырыли целую сеть окопов. 26 тысяч бойцов противника уничтожено — сожжено больше 200 танков и других бронированных машин.

Дзержинск расположен на возвышенности. Здесь плотная городская застройка, множество терриконов вокруг.

Иногда нашим бойцам приходилось буквально вплотную пробираться к укреплениям противника. Забрасывать мины. А иногда пробираться под землей, как, например, добровольцам из бригады «Ветераны». Они вновь прошли по заброшенному тоннелю, прорыли себе путь, оказались в тылу врага и уничтожили одну из самых главных позиций на направлении.

Из двух последних укрепрайонов — шахты Торецкая и террикон — чуть западнее врага выбить было особенно сложно. Здесь ВСУ подготовились максимально основательно. Танки противника до последнего момента дерзко выезжали — работали прямой наводкой, уничтожались нашими FPV-дронами.

Значительную роль сыграла и реактивная артиллерия. У бойцов этого расчета практически не бывает свободного времени. После одной цели, следующая может появиться в любой момент.

«Ураган» — одно из самых действенных средств поражения позиций врага — постоянно находится в боевой готовности, заряжено, готово к выезду для уничтожения позиций ВСУ.

«Система РСЗО всегда будет актуальна на поле боя, потому что — одно дело, когда бахнуть одним снарядом, а другое дело, когда тут пакет на 16 выстрелов», — сообщил старший наводчик боевой машины группировки войск «Центр» Максим Серебряков.

При штурме активно приходилось применять и авиацию. Тяжелые бомбы буквально сносили позиции врага. Продвижение порой измерялось десятками метров. При этом для уцелевших подразделений ВСУ команды на отступление так и не последовало. Их заставили держать последние позиции сначала до выборов в США, после до начала процесса переговоров. Вот что рассказывал британский наемник Хэйден Дэвис, которого взяли в плен здесь в начале января.

«Я отошел, чтобы найти укрытие. Но в меня снова прилетела граната. Не с российской стороны. Я думаю, что ее сбросили украинцы с дрона. Хотите верьте, хотите нет. Командованию наплевать на тебя. Им все равно, они используют тебя в качестве мяса», — рассказал британский наемник Хейден Уильям Дэвис

Важность освобождения Дзержинска сложно переоценить. Дальше до границы практически не осталось крупных населенных пунктов, крепостей ВСУ и логистических узлов. Продвижение вперед продолжается.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти