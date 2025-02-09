ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Погибших при обстрелах нет.

Боевики ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. Сообщается, что пострадавших нет. Об этом стало известно от губернатора субъекта РФ Вячеслава Гладкова.

«ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам нашей области», — проинформировал он в личном Telegram-канале.

Он также добавил, что в селе Муром Шебекинского округа в пяти домах частных собственников выбиты стекла окон и деформированы верхние элементы покрытия зданий. При этом во время огневого обстрела было уничтожено нежилое надворное строение.

По поступившим данным, в Белгородском районе на территории поселка Малиновка беспилотник совершил атаку на частный дом. Вследствие чего была повреждена кровля одной постройки и автомобиль.

«Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 11 человек. Украинские боевики обстреляли город с применением крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО).