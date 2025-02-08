Журналистское преследование: Захарова высказалась о ситуации с семьей Макрон

Фото: www.globallookpress.com/Henri Szwarc

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Представитель МИД РФ отметила, что дела Франции не являются вопросом России.

Происходящее с семьей президента Франции Эммануэля Макрона стало ярким примером преследования журналистов в европейской стране. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что чета французского лидера создала вокруг себя основательную драму, приковывающую к себе внимание как местных журналистов, так и их коллег со всего мира.

При этом дипломат заметила, что дела данного государства в любом случае не являются вопросом России. Также она добавила, что ситуация была рассмотрена ею как пример преследования властью сотрудников прессы Франции за то, что они «направляют или имеют наглость направлять вопросы, которые их интересуют».

Стало известно, что журналистка Наташа Рей связалась с депутатом Госдумы РФ Петром Толстым, запросив политическое убежище. У себя на родине она подверглась юридическому преследованию, проводя расследование о первой леди — Брижит Макрон. Рей рассказывала, что супруга лидера страны якобы при рождении была мужчиной. Журналистка уверяла, что Жан-Мишель Тронье — брат женщины — назван ее именем, которое было ей дано при появлении на свет. По словам Наташи, он вступил в брак на Катрин Озьер, в то время как Андре-Луи Озьер является первым мужем Брижит. У пары трое детей.

Осенью прошлого года суд Парижа оштрафовал независимую журналистку Рей и блогера Амандин Руа на сумму около 14 тысяч евро за клевету. Также им постановили выплатить компенсацию за моральный ущерб Брижит — 8 тысяч евро и ее брату — 5 тысяч евро. Ко всему каждая из девушек должна была заплатить по штрафу в 500 евро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон впервые официально отреагировал на слухи о происхождении своей жены.