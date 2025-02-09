Россия не будет оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Правительство РФ: Россия не будет оплачивать взнос в ЕЭК ООН за 2024 год

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

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Это предложение Министерства иностранных дел РФ.

Правительством РФ принята инициатива Министерства иностранных дел РФ о том, чтобы не вносить выплат за период минувшего года в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (ООН). Ведомство опубликовало заявление на официальном портале.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — сказано в документе.

Распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Осуществление этих мер было согласовано с Министерством финансов РФ. Внешнеполитическое ведомство России ответственно за то, чтобы поставить в известность о принятом решении секретариат Европейской экономической комиссии ООН.

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