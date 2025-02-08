Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают спасатели.

Пожар на Электрозаводской улице в Москве локализован на 300 кв. м., сообщил источник 5-tv.ru. Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха, ведутся замеры, сообщили в столичном управлении.

Пятиэтажное административное здание на востоке Москвы загорелось вечером 8 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Около 100 человек, в том числе 30 детей, оказались заперты в горящем здании. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток рассказал о пожаре на востоке Москвы.