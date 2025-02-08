Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 11

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские боевики обстреляли город с применением крупнокалиберных РСЗО.

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 11. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

«Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе двое детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Находящийся на месте корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский сообщил, что город обстреляли с применением крупнокалиберных РСЗО, ударив по самому центру.

«Под удар попала автостанция Плеханово — одна из главных автостанций Макеевки. Здесь постоянно много народу. Ракета взорвалась прямо перед жилым девятиэтажным домом. Выбиты все окна с первого по девятый этаж. Известно, как минимум, об одной погибшей — молодой девушке», — передал корреспондент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков на Макеевку очередным циничным преступлением киевского режима против мирных граждан, в том числе женщин и детей.

«Киевская хунта вновь продемонстрировала свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление», — прокомментировала Захарова атаку Украины на Макеевку.

Она добавила, что это был заранее спланированный обстрел, к которому причастны кураторы с Запада, подстрекающие Украину к подобным шагам.

Представитель МИД РФ призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить этот теракт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ.