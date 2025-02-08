Люди оказались отрезаны от выхода огнем: все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве

Пожарные спасли 90 человек из здания Электрозавода в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Экстренные службы присвоили возгоранию четвертый ранг опасности. Что известно о пожаре в здании Электрозавода за последние минуты?

Вечером в субботу, 8 февраля, в Москве в здании Электрозавода произошел крупный пожар. По первичной информации, часть находившихся в здании людей оказалась отрезана от выхода огнем. На место инцидента тут же выехали сотрудники экстренных служб. Что известно о происшествии на данную минуту — читайте на 5-tv.ru.

Первые известия о большом пламени, вырывающемся из окон, поступили к сотрудникам МЧС около 17:50. За считанные полчаса ранг возгорания вырос до четвертого. Первичные поступавшие сведения гласили, что в здании могут быть заблокированы люди — не меньше 100.

На Электрозаводскую улицу тут же съехались пожарные расчеты. Спасатели тут же принялись бороться с очагом возгорания.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений по адресу, с третьего и четвертого этажей валит черный дым. Здание административное, пятиэтажное. Пожарные приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании», — первично проинформировали в пресс-службе МЧС.

Среди прочих возможных мест локализации пожара в СМИ называли танцевальную студию, но позже информация о ней не подтвердилась. Кроме нее в многоэтажке располагается фитнес-клуб.

На эксклюзивных кадрах, которые публикует 5-tv.ru видно, как из окна на одном из нижних этажей валит густой, черный дым. Огонь буквально охватил оконный проем, но людей в нем нет. Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

За тушение пожара в первой волне отвечали 29 спасателей и семь единиц техники. Площадь возгорания возросла до 300 «квадратов», заявил источник «Известий».

Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Данные о пострадавших не подтвердились

В первые минуты инцидента СМИ облетели известия о большом количестве пострадавших. Telegram-каналы писали, что около 20 человек из сотни сумели самостоятельно выбраться из здания и покинули его, дистанцировавшись на безопасное расстояние, остальные ждут помощи спасателей.

«Горит здание, в котором располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия. На третьем этаже заблокированы люди. Предварительно, их около 30 человек. Пострадало много», — сообщал портал MSK1.ru.

Уже к 18:40 в пресс-службе ведомства данные о большом количестве пострадавших опровергли. За считанные минуты огнеборцы сумели вытащить из пораженного огнем здания 50 человек. Троим из них, как гласит отчет, потребовалась помощь медиков — они отравились угарным газом. Всех пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского.

«Принятыми мерами огнеборцами спасено 50 человек. Эвакуировано 120 человек. Проводятся работы по тушению пожара. Информация, распространяемая в СМИ по количеству пострадавших, не является достоверной», — прояснили там.

Всего, благодаря слаженной работе пожарных и бдительности очевидцев из здания удалось вывести 90 человек.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места пожара на востоке Москвы, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, сообщает СК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожарные спасли около 90 человек из горящего здания на востоке Москвы.



