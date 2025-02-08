Четыре человека госпитализированы после пожара на востоке Москвы

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Пострадавших доставили в НИИ Склифосовского.

Четыре человека госпитализированы в результате пожара на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Уточняется, что пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского.

До этого источник 5-tv.ru сообщил о спасении 90 человек из горящего здания на востоке Москвы. Еще 120 человек пожарные эвакуировали.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы загорелось пятиэтажное административное здание. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Около 100 человек, в том числе 30 детей, оказались заперты в горящем здании. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы загорелось административное здание.