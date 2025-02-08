Пожарные спасли около 90 человек из горящего здания на востоке Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Эвакуировано 120.

Сотрудники МЧС России спасли 90 человек из горящего здания на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он добавил, что пожарные эвакуировали 120 человек.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы загорелось пятиэтажное административное здание. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.