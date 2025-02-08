На востоке Москвы загорелось административное здание

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Внутри могут быть заблокированные огнем люди.

На востоке Москвы загорелось пятиэтажное административное здание, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы приступили к работам по тушению. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании», — заявили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что, как только на место рибыли пожарные, третий и четвертый этажи здания захватил черный дым. Пожару присвоили второй ранг сложности. Огонь все еще распространяется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре в многоэтажном жилом доме на проспекте Кирова взорвался газ, что спровоцировало пожар на площади 40 квадратных метров. Больше всего пострадала квартира на пятом этаже. От взрыва также выбило окна в подъезде и в соседних квартирах.