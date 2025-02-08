Один человек погиб и один ранен в перестрелке во Франции

Фото: Zuma/ТАСС

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В противостояние с полицией вступили члены банды, организовавшей канал нелегальной миграции.

Один человек погиб и один получил ранения в результате перестрелки на автотрассе Кот-д’Ор на востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на прокуратуру.

Уточняется, в произошедшем в ночь на 8 февраля инциденте был ранен сотрудник элитного тактического подразделения французской полиции RAID. Погибший — один из злоумышленников.

Перестрелка произошла, когда двое полицейских в рамках дела об организации нелегальной миграции следили за автомобилем с британскими номерами. Из машины вышли двое мужчин и открыли стрельбу по правоохранителям из автоматов. Те начали стрелять в ответ.

Преступники попытались скрыться на поврежденном в ходе перестрелки автомобиле, однако вскоре машину обнаружили с одним из смертельно раненных злоумышленников внутри.

Еще троих участников перестрелки удалось задержать, последнего, пятого, до сих пор ищут. Раненого преступниками полицейского доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. У мужчины огнестрельная рана ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парижском пригороде Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в ресторане. Выяснилось, что преступник — сын хозяина заведения, который силой удерживал четырех сотрудников и грозил совершить самоубийство.