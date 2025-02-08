«Многих я мотивирую»: Костомаров о том, как изменилась его жизнь

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Спустя два года после реанимации и комы спортсмен начал искать себя в новых сферах.

Пример олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который не сломался после случившейся с ним трагедии, вдохновляет многих людей. Осознание этого дает силы самому спортсмену на то, чтобы продолжать бороться и искать новые цели в жизни. Об этом Костомаров рассказал 5-tv.ru на вечере в МХТ имени Чехова, ведущим которого был Вадим Верник.

«Теперь немножко жизнь поменялась. Я больше учусь общаться, делиться своим опытом жизни. Многих людей, насколько понимаю, я мотивирую и даю какую-то надежду на то, чтобы верить в себя и никогда не сдаваться», — поделился олимпийский чемпион.

В феврале Роман Костомаров отмечает день рождения — ему исполняется 48 лет. Спустя два года после реанимации и комы спортсмен снова начал искать себя. Долгие месяцы он упорно шел к цели, чтобы иметь возможность вернуться к привычной жизни, а после окончания профессиональной карьеры фигуриста открывает для себя новые направления деятельности, например, вокал.

По признанию Костомарова, о далеком будущем он старается не думать, главной его целью на сегодня он называет любовь к тому, что он делает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, рассматривает ли олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Роман Костомаров перспективы стать тренером.