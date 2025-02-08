Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и гражданского персонала, которые направляются для выполнения задач спецоперации либо в районы проведения контртеррористической операции.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года. Ответственными назначены Минобороны, МВД, Минфин, Минздрав, ФСБ, а также государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и АНО «Комитет семей воинов Отечества».

В декабре Путин дал указание запустить специальную программу по обеспечению ветеранов СВО современными протезами. Глава государства отметил, что в стране на сегодня чуть более 200 высокотехнологичных центров протезирования, и этого катастрофически мало. Особенно актуальна проблема для отдаленных регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил разработать тестирование на генетические риски для родителей.