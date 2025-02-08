Дебошир пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае

Фото, видео: 5-tv.ru

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Его жена работает в учреждении.

Дебошир пытался протаранить ворота детского сада в городе Сосновоборск в Красноярском крае. По словам мужчины, он подъехал к зданию, чтобы якобы забрать жену с работы. Очевидица произошедшего прокомментировала инцидент в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, водитель отъезжал и подъезжал к воротам. Сначала никто не поняль его намерений, но потом, почувствовав неладное, родители малышей попытались остановить дебошира и забрать у него ключи до приезда полиции, чтобы обезопасить окружающих. Им удалось это сделать, однако у горе-водителя оказался второй комплект отпирок.

К несчастью, до того, как его вновь обезвредили, он успел наехать задним ходом на двух женщин. Информация об их состоянии на данный момент отсутствует.

«Одной досталось больше, потому что ее прям машина задела, а вторая просто упала от того, что на нее упала первая женщина», — рассказала очевидица.

Фото, видео: 5-tv.ru

Правоохранительные органы быстро отреагировали и прибыли на место, чтобы разобраться с происходящим и обеспечить безопасность детей и сотрудников. В результате этого инцидента был составлен административный протокол.

Согласно сообщению регионального управления МВД, в отношении нарушителя, который вызвал общественное беспокойство своим поведением, были приняты меры. Мужчина не захотел проходить освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Как рассказали в ведомстве, отказ может повлечь за собой серьезные последствия.

Нарушителю грозит значительный штраф, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Эти меры направлены на предотвращение подобных правонарушений и обеспечение безопасности на дороге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тела мальчиков пяти и семи лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск.