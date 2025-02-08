Сиделка обокрала пенсионерку на 2 миллиона рублей и погасила свои кредиты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подозреваемой может грозить до десяти лет лишения свободы.

Пенсионерку из Армавира обокралина сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи из домовладения 82-летней местной жительницы. Спустя несколько дней после обращения пенсионерки в полицию оперативные мероприятия привели к задержанию подозреваемой — 29-летней женщины, работавшей сиделкой у потерпевшей.

По словам пенсионерки, из дома пропали два миллиона рублей наличными. Как выяснили полицейские, злоумышленница внимала подробностям о финансовом состоянии клиентки и воспользовалась этой информацией. Около месяца назад она помогла пожилой женщине обналичить деньги в банке и позже узнала, что купюры были спрятаны в пуфе.

Согласно собранной информации, недобросовестная сиделка частями выносила деньги из дома и тратила их на свои нужды, в том числе для погашения кредитов и оплату коммунальных услуг. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что она также присвоила принадлежащие пенсионерке ювелирные изделия, которые сдала в ломбард.

В настоящее время следственный отдел ОМВД России по городу Армавиру проводит дальнейшие расследования. Уголовное дело в отношении 29-летней подозреваемой возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Если вина девушки подтвердится, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Турции мужчина обокрал ювелирный магазин и три дня скрывался в вентиляции.