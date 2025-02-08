Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Группировки войск ВС России поразили объект газонефтяной отрасли, обеспечивающий работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские силы ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, а также местам подготовки к запуску украинских беспилотников в 152 районах, отмечает ведомство.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Группировка войск «Южная» смогла занять более выгодные позиции и поразила шесть формирований бригад противника в районе Звановки, Миньковки, Веролюбовки и других населенных пунктов ДНР. Здесь Украина потеряла более 190 боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ призвал Зеленского остановиться.