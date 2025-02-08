В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе атаки беспилотников
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Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Коммунальные службы приступили к восстановительным работам.
В Первомайском районе в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — говорится в сообщении.
Он отметил, что на месте завершили работу сотрудники Следственного комитета. Теперь коммунальные службы будут проводить восстановление оборудования в квартирах.
Также администрация района проводит обход. Для жителей организован оперативный штаб по приему заявлений, чтобы оценить материальный ущерб. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.