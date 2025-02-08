У курьеров в Москве начали изымать транспорт

Фото: Арина Антонова/ТАСС

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Что делать, если оно попадает на штрафстоянку?

Госавтоинспекция (ГАИ) начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров в Москве. Об этом РБК сообщили в одном из сервисов доставки. Данную информацию подтвердили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС).

По словам президента МАКС Александра Митюкова, больше всего проверок проходит на севере столицы.

При этом в ГАИ чаще обращают внимание на скорость, с которой передвигается курьер. Согласно правилам дорожного движения (ПДД), скорость не должна превышать не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, смотрят и на мощность мотора колеса.

«В случае, если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории „М“, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — сказал Митюков.

Известно, что уже сотни изъятых электровелосипедов в данный момент находятся на штрафстоянках. Как правило, изымают личные транспортные средства, а не арендованные, которые чаще соответствуют правилам.

Для того, чтобы забрать электровелосипед со штрафстоянки, курьер обязан оплатить услуги эвакуатора и парковку. Если выяснится, что транспортное средство не соответствует правилам, то курьер также должен будет заплатить штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что началось расследование после угроз от курьера москвичке.