Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В каждой номинации — по шесть направлений.

Стартовал шестой конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы», его победители — 36 участников — и призеры получат до 1,5 млн руб. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конкурс помогает выбрать лучшие инновационные решения и новаторские идеи для развития экономики и инфраструктуры города. Участвовать могут ученые, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы с 14 лет. Индивидуально или в команде до пяти человек. Сбор заявок проводится на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая», — написал градоначальник.



Он отметил, что соревноваться предстоит в трех номинациях: — «Проект будущего» — для авторов инновационных идей; — «Меняющие реальность» — для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок; — «Лидеры инноваций» — для проектов, которые уже нашли покупателя.

Так, в каждой номинации по шесть направлений: строительство, промышленность, медицина, транспорт, общественные проекты, экология.

«Новатор Москвы» проводится с 2020 года. В нем приняло участие свыше 11 тыс. ученых, изобретателей и технологических предпринимателей, которые создали больше 200 наукоемких стартапов и зарегистрировали свыше 400 объектов интеллектуальной собственности», — подчеркнул Собянин.