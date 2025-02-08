Шесть рейсов задержали в аэропорту Болгарии из-за неизвестного беспилотника

Фото: www.globallookpress.com/Joko

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По данному факту проводится проверка.

В аэропорту столицы Болгарии Софии задержали шесть рейсов из-за неизвестного беспилотника. Об этом сообщает издание NOVA TV.

Дрон заметили системы безопасности в начале взлетно-посадочной полосы. Некоторое время он пробыл в воздухе, а затем исчез. Из-за случившегося три самолета приземлились с задержкой в 20 минут. Еще три лайнера вылетели на 30 минут позже.

По некоторым данным, беспилотник был около метра и длину и весил около 30 килограммов. К кому он мог принадлежать и с какой целью находился в воздушном пространстве над аэропортом — неизвестно. Проводится проверка.

Представитель Национального управления по расследованию авиационных происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте Христо Христов сказал, что это могло иметь «серьезные последствия».

«Это событие имеет серьезные последствия. Не дай Бог, беспилотник попал в двигатели самолета или системы управления», — говорится в сообщении.

По его словам, для полета такого аппарата необходимо получить перед этом разрешение в Управлении гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Великобритания разрабатывает два морских дрона специально для Украины.