«Это реально»: Трюдо допустил, что США могут аннексировать Канаду
Премьер-министр Канады счел шутку Трампа о 51-м штате угрозой
Фото: Zuma/ТАСС
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Американский президент предложил Стране кленового листа стать частью США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не считает, что американский президент Дональд Трамп шутил, когда говорил о вхождении страны в состав США. Об этом сообщает газета The New York Times.
На днях Трамп в своем личном блоге писал, что Канада должна стать 51-м штатом. Поскольку видит в этом сплошные плюсы. В частности, самая лучшая военная защита для местных жителей, низкие налоги и отсутствие пошлин. Он также заявил, что США направляют Канаде сотни миллиардов долларов субсидий, без которых она перестанет существовать.
Однако Трюдо увидел в этом угрозу канадскому суверенитету. Соответствующее заявление сделал на закрытой встрече с высокопоставленными руководителями бизнеса страны.
«Трамп и его помощники прекрасно знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и они очень хотят извлечь из этого выгоду. И Трамп считает, что один из самых простых способов сделать это — поглотить нашу страну. И это реально», — сказал Трюдо.
Премьер-министр также подчеркнул во время беседы, что Канаде необходимо разработать стратегию борьбы с Штатами в долгосрочной перспективе.