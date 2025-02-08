После атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

Слюсарь: в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна после атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Запланированы восстановительные работы.

В Ростове-на-Дону в 14 многоквартирных домах были повреждены окна после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени Поляничко», — говорится в сообщении.

По его словам, в светлое время суток проведут восстановительные работы. В одном из домов предстоит заменить поврежденные газовые труды. Оконные проемы временно закроют пленкой пока на установят новые.

Кроме того, в десять утра администрация Ростова-на-Дону собирается провести внеплановое заседание комиссии по ЧС.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что минувшей ночью Ростовская область подверглась атаке дронов ВСУ.