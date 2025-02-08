Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край

Фото: © РИА Новости

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Вражеской целью были жилые дома.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать жилые объекты в Славянском районе Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Губернатор также отметил, что территория, подвергшаяся атаке, в настоящий момент находится под контролем специальных служб. Для того, чтобы быстро восстановить имущество, жителям нужна помощь. Этот вопрос поручен главе муниципалитета Роману Синяговскому.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, есть повреждения. Некоторые объекты инфраструктуры, в том числе жилые дома, были повреждены обломками сбитых дронов. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.