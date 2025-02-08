«Ты моя»: SHAMAN и Екатерина Мизулина признались друг другу в чувствах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пользователи социальных сетей уверены, что осталось недолго ждать официального заявления о романе.

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина признались друг другу в чувствах в социальной сети. Мизулина опубликовала фото с исполнителем и сопроводила его подписью «Ты мой». SHAMAN в комментариях ответил ей тем же.

Поклонники пары уверены, что этот жест — заявление об отношениях. Со стороны Екатерины Мизулиной и певца не поступало комментариев, которые опровергли или подтвердили бы эту догадку. Это не первый раз, когда они будоражат общественность смелыми заявлениями.

SHAMAN пообещал, что скоро посвятит аудиторию в детали своей личной жизни. Пока он лишь намекает на новый роман, зато делает это очень смело, не отрицая слухов о грядущей свадьбе. Со своей бывшей женой, Еленой Мартыновой, исполнитель развелся в прошлом году. Их связывали семь лет брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной. Он отметил, что самое крепкое чувство между ними — любовь к своей стране.