Тела мальчиков 5 и 7 лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; СК РФ; 5-tv.ru

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Накануне они вышли гулять и домой не вернулись.

Тела двух несовершеннолетних обнаружили в районе водоема охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск в Хабаровском крае. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, накануне днем двое мальчиков 5 и 7 лет вышли на кромку льда в районе водоема охлаждения дизельной электростанции, однако лед не выдержал и треснул. Дети провалились в воду и утонули.

Все версии случившегося сейчас прорабатываются следствием. Мероприятия правоохранителей направлены на установление обстоятельств случившегося, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело девушки нашли в заброшенном доме в Томской области. Следствию еще предстоит установить обстоятельства трагедии. Погибшей было 17 лет. Труп обнаружили в городе Колпашево спустя два дня после исчезновения девушки. В роковой вечер она поссорилась с соседями в общежитии.