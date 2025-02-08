Танк Т-72БЗ с закрытой огневой позиции уничтожает ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Танкистам были переданы разведданные о месте расположения противника от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевой работы танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт.

Стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами БПЛА, ведущих постоянную воздушную разведку в районе нахождения цели. Корректировка огня в режиме реального времени позволяет успешно уничтожать позиции, бронетехнику и живую силу ВСУ.

Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяют вести ответный огонь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.