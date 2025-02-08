«Он скучает по мне»: Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Трамп намерен наладить отношения с Ким Чен Ыном, если тот победит на выборах

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Последний раз лидеры США и КНДР виделись в июле 2019 года.

Если лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын одержит победу на предстоящих в ноябре выборах, президент США Дональд Трамп восстановит с ним отношения. Об этом глава Соединенных Штатов заявил во время своего выступления на съезде республиканцев в Милуоки.

«Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны КНДР. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но, когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне», — сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что в период своего предыдущего срока выстроил вместе со своей администрацией «планету мира», а президент Джо Байден превратил ее в «планету войны».

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июле 2019 года. Тогда президент США дал обещание закончить конфликт с КНДР. Он также прекратил военные учения, ранее осуществляемые вместе с Южной Кореей.

Ким Чен Ын в ответ на жесты Трампа обязался избавиться от полигона, предназначенного для испытания ракетных двигателей. К слову, ни один президент США, кроме Дональда Трампа, не бывал на территории КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие.