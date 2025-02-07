Трое израильских заложников будут освобождены ХАМАС 8 февраля

Фото: www.globallookpress.com/Omar Ashtawy Apaimages

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Пленных передадут в рамках соглашения.

ХАМАС освободит трех израильских заложников сегодня, 8 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь палестинского движения Абу Убайда в своем Telegram-канале.

«В рамках соглашения об обмене мы решили в субботу, 8 февраля, отпустить Элиягу Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе ХАМАС передал двух израильских пленных Красному Кресту. Александр Труфанов — гражданин России, которого удерживают в секторе Газа, все еще находится в плену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ХАМАС рассказали о состоянии российского заложника в Газе. Александр Труфанов «еще молод», а потому не входит в сделку по обмену, которая предполагает освобождение пожилых людей и женщин. Тем не менее, он полностью здоров и не получал ранений. Более того, он скоро получит свободу, несмотря на обстоятельства.

ХАМАС питает уважение к президенту России Владимиру Путину, а потому стремится исполнять просьбы, поступающие с его стороны. Конкретную дату освобождения Александра назвали официальным представителям РФ.