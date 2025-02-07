Центробанк утвердили новый стандарт безопасного использования QR-кода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Внутренние меры безопасности смогут разработать не только частные лица, но и финансовые организации.

Центральный банк РФ согласовал новый образец, направленный на минимизирование рисков при использовании QR-кодов. Об этом сообщили представители организации в Telegram-канале.

«В документе в зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции», — сказано в сообщении.

Представители Центробанка подчеркнули, что созданный стандарт начнет действовать начиная с 17 февраля 2025 года. Он будет иметь рекомендательный характер. Изложенные положения помогут разработать внутренние меры защиты финансовым организациям и компаниям, которые проводят платежи через QR-коды.

В документе представят перечень вероятных при использовании QR-кодов угроз, а также способы защиты от них. Кроме того, особые меры безопасности предусмотрят для внесения и снятия наличных в банкоматах с использованием QR-кода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Центробанк назвал сроки выпуска новой банкноты в 1000 рублей. Дизайн купюры выбрали граждане по всей стране. Центральный банк РФ представит ее в конце 2025 года.