«Прощать можно»: психолог вынесла вердикт супружеским изменам

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Просто закрыть глаза на неверность — не выход. Но боль предательства возможно устранить, если у обоих есть желание

Примерно 70% семей оказываются в ситуации, когда один из супругов изменяет. Треть таких семей впоследствии распадается. Семейный психолог-терапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, как относиться к неверности.

Мотивом любой измены эксперт назвала незакрытые потребности партнера. Однако, по мнению специалиста, стремление мужа или жены прибегнуть к риску ради удовлетворения желаний не является приговором для пары.

Эксперт акцентировала внимание на том, что любой поступок можно простить, в том числе измену. Хотя в данном случае Анастасия Кардиакос советует правильно оценивать ситуацию.

«У нас бывает обостренная потребность мира, потому что хочется восстановить отношения и семью. Боль очень сильная, но из-за этой потребности, благодаря извинениям и разговорам, человек способен простить», — дала пояснение специалист.

В особую категорию Кардиакос выделила готовность жертв неверного супруга закрыть глаза на проступок. Такой подход не является эффективным при решении проблемы.

«Принятие — это осознание того, что это в жизни случилось. И только сделав определенные выводы, обсудив, можно двигаться дальше», — такой совет дала Кардиакос, добавив, что иногда в сложной ситуации супругам может потребоваться консультация семейного психолога.

Стратегии поведения, намеченные экспертом, могут поспособствовать снижению количества разрушенных семей как в юридическом аспекте, так и с точки зрения морального состояния членов.

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