В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до 36 часов

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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Инициатива заинтересует многих работодателей, поскольку привлечет к ним больше соискателей, уверены депутаты.

Законопроект о сокращении рабочей недели в России до 36 часов разработали в Госдуме. Об этом сообщила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, такое сокращение не коснется работников промышленных производств, так как повлечет за собой рост затрат и себестоимости продукции. Однако для сотрудников офисов и занятых в сфере торговли и услуг оно вполне возможно.

Бессараб указала на другие страны, где такой подход положительно сказался на скорости выполнения задач сотрудниками и их сосредоточенности на работе.

Депутат уверена, что эксперимент заинтересует многих работодателей, поскольку привлечет к ним больше соискателей. Законопроект планируется внести на рассмотрение по окончании украинского конфликта, уточнила Бессараб.

Законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов в Госдуму вносил сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов в конце 2023 года.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что принятие закона позволило бы снизить давление на психическое и эмоциональное состояние людей, работающих в найме.

Комментируя инициативу коллеги, депутат Госдумы Федерального собрания РФ VI созыва Роман Худяков заявил, что она «имеет место быть». По его словам, для производства это время не сыграет никакой роли, а вот для работников будет очень ценным, так как позволит успеть забрать детей из садика или не попасть в пробку на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят сократить рабочую неделю для женщин с несовершеннолетними детьми.