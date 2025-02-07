Фото: © РИА Новости

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Это более 70% личного состава группировки, сообщает Минобороны РФ.

В ходе боев за Дзержинск (украинское название — Торецк — Прим.ред.) в Донецкой народной республике Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 26 тысяч боевиков за пять месяцев. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих», — говорится в публикации.

В ведомстве отмечается, что за сутки Украина потеряла порядка 200 боевиков убитыми и ранеными.

Кроме того, российская армия уничтожила 240 вражеских танков и других бронированных машин, а также больше 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили город Дзержинск в ДНР.