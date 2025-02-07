«Объятия и поцелуи»: Меган Маркл подозревают в связи с принцем Уильямом

Фото: Kirsty O'Connor/ТАСС

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Поведение герцогини Сассекской послужило поводом для ссоры членов королевской семьи.

Меган Маркл во время встреч с принцем Уильямом — мужем Кейт Миддлтон — переходила черту, дозволенного в обычных дружеских отношениях. Об этом рассказал один из членов королевского персонала в своей книге, выдержки из которой на днях опубликовала The Times.

«Объятия и поцелуи в щеки герцогини вызвали сплетни среди персонала о том, что Меган флиртует с Уильямом», — описал ситуацию в своем произведении королевский эксперт Том Куинн.

По словам автора, Кейт и Уильям считали Меган «восхитительной», пока она не стала вести себя крайне необычно для их круга. Чрезмерное дружелюбие и теплота Маркл заставили Кейт и Уильяма отдалиться от нее. Поведение же герцогини королевский эксперт объяснил калифорнийским нравом.

«Кейт, Уильям и Чарльз вздрагивали, когда она подходила, чтобы обнять. Меган по понятным причинам была обижена, так как все, по-видимому, обнимают всех в Калифорнии», — добавил он.

Как бы то ни было, результат один: принц Уильям чувствовал себя дискомфортно в обществе Меган. Он называл ее «грубой» при принце Гарри, что усугубило разлад в отношениях между братьями. Точку поставил персонал королевской семьи, неверно истолковавший происходящее и обвинивший супругу принца Гарри во флирте с его братом.

Саму Меган Маркл неправильно понимали не только сотрудники, но и члены королевской семьи, среди которых, помимо принца Уильяма и его жены, оказался Карл III. Ее поступки истолковали как отказ от принятых семейных ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл довела принца Гарри до нервного истощения.